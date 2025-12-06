English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರೀಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (DGCA) ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಯ ನಿಯಮಗಳು ಇಂಡಿಗೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 6, 2025, 07:05 PM IST
  • ಇಂಡಿಗೋ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.goindigo.in ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
  • “Manage Booking” ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ PNR ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  • ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ “Full Refund” ಅಥವಾ “Reschedule” ಆಯ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Trending Photos

30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
camera icon6
Sovereign Gold Bond returns
30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿದೆ..!
camera icon5
ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿದೆ..!
ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆಗಳನ್ನೇ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ! ಟಾಪ್‌ ನಟಿಯ ಪಟ್ಟ ಏರಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ
camera icon6
Decoding Sai Pallavi's Decisions
ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆಗಳನ್ನೇ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ! ಟಾಪ್‌ ನಟಿಯ ಪಟ್ಟ ಏರಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!
camera icon5
Hans Rajayoga 2026
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!
ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಿಳಂಬ, ಹಠಾತ್ ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ದೆಹಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರೀಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (DGCA) ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಯ ನಿಯಮಗಳು ಇಂಡಿಗೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.

ಇಂಡಿಗೋದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ 15, 2025ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಮರುಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ‘ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಸೂದೆ -2025?..ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಸೂದೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು..!

ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು

DGCA ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್‌ಲೈನ್‌ನ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 100% ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಟಿಕೆಟ್ ನಾನ್-ರಿಫಂಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು.

ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಇಂಡಿಗೋ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.goindigo.in ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ.

“Manage Booking” ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ PNR ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ “Full Refund” ಅಥವಾ “Reschedule” ಆಯ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ → ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ → ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ (ಕಾರ್ಡ್/UPI/ವ್ಯಾಲೆಟ್) ಮಾಡಿದ್ದರೆ 5-7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ.

ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸಿ.

ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

ಇಂಡಿಗೋ ಸಾವಿರಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಊಟ-ಆಹಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮರುಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿಗೋ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ (0124-4973838 ಅಥವಾ 0124-6173838) ಅಥವಾ DGCA ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

About the Author
indigo flight cancellationIndigo refund processHow to get Indigo refundIndigo flight delay policyIndigo customer support

Trending News