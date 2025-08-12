111 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು 1910 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿದರೂ ಈ ರೈಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲವೇ?

Most halting train in India:ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳು ತಮ್ಮ ವೇಗಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೌರಾದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಹೌರಾ-ಅಮೃತಸರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ರೈಲು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇದರ ಸಮಯಪಾಲನೆಯ ಶಿಸ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 111 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರೈಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 1,910 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 37.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ಈ ರೈಲು, ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ದೂರದ ರೈಲುಗಳು ತಡವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಈ ರೈಲಿನ ಸಮಯಪಾಲನೆಯ ಖ್ಯಾತಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:
ಹೌರಾ-ಅಮೃತಸರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಬ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಅಸನ್ಸೋಲ್, ಪಾಟ್ನಾ, ವಾರಣಾಸಿ, ಲಕ್ನೋ, ಬರೇಲಿ, ಅಂಬಾಲ, ಲುಧಿಯಾನ ಮತ್ತು ಜಲಂಧರ್ನಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾದ ದಿಬ್ರುಗಢ-ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 4,234 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ 59 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗೊಂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಹೌರಾ-ಅಮೃತಸರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ರೈಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳು:
13005 ಹೌರಾ-ಅಮೃತಸರ ಮೇಲ್ ರೈಲು ಹೌರಾದಿಂದ ಸಂಜೆ 7:15ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮೂರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:40ಕ್ಕೆ ಅಮೃತಸರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ: ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 695 ರೂ., ಮೂರನೇ ಎಸಿ 1,870 ರೂ., ಎರಡನೇ ಎಸಿ 2,755 ರೂ., ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಗೆ 4,835 ರೂ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕೇವಲ 400 ರೂ.ಅಂತೆಯೇ, 13006 ಅಮೃತಸರ-ಹೌರಾ ಮೇಲ್ ಅಮೃತಸರದಿಂದ ಸಂಜೆ 6:25ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮೂರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಹೌರಾಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 695 ರೂ., ಮೂರನೇ ಎಸಿ 1,870 ರೂ., ಎರಡನೇ ಎಸಿ 2,755 ರೂ., ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಗೆ 4,835 ರೂ., ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚ್ಗೆ 400 ರೂ. ಆಗಿವೆ.
ಹೌರಾ-ಅಮೃತಸರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.