ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಬಳಿಯೇ ಬರಲಿದೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಆಹಾರ! 'ಸ್ವಿಗ್ಗಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಇಕ್ಸಿಗೋ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್

Food On Train: ಭಾರತದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಆನ್-ಡಿಮಾಂಡ್ ಅನುಕೂಲಕರ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ AI-ಆಧಾರಿತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ixigo Trains and ConfirmTkt ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು 'ಫುಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್' ಸೇವೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿವೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 13, 2026, 02:32 PM IST
  • ಮೀಲ್ಸ್‌ ಆನ್‌ ವೀಲ್ಸ್‌ ಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ
  • ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ixigo ಮತ್ತು ConfirmTkt ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Food On Train: ದೂರದೂರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಊಟ-ತಿಂಡಿಯದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಾದ 'ಇಕ್ಸಿಗೋ' ಮತ್ತು 'ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್', ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸ್ವಿಗ್ಗಿ' ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಮೂಲಕ 'ಫುಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್' ಸೇವೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೇಶದ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ, ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೀಟಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬುಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ? ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು?
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಸಿಗೋ ಅಥವಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಂಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಆರ್ಡರ್ ಫುಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೇನ್’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಪಿಎನ್‌ಆರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಯಾವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಕಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ 4 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ 'ಖಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ' ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಹಸಿವಿನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ:
ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಕ್ಸಿಗೋ ಮತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಸಿಒಒ ಶ್ರೀಪಾದ್ ವೈದ್ಯ, "ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಡೆಲಿವರಿ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಮಾಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1.8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವು ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಮಂದಿಯಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್; ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ಕಿಂಗ್!
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೂ ಜನರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಆಗುವ ಖಾದ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು 'ಬಿರಿಯಾನಿ'. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಿನಿಸುಗಳಾದ ವಡಾ ಪಾವ್, ಅಪ್ಪಂ, ಮತ್ತು ಲಿಟ್ಟಿ ಚೋಖಾಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 14ರಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಊಟ ಸಿಗಲೆಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಂಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಊಟದ ಬವಣೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಖಮಯವಾಗಿಸಲು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿವೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

