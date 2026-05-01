Jabalpur boat tragedy : ಬಾರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೂಸ್ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
Jabalpur Bargi Dam cruise boat tragedy : ಜಬಲ್ಪುರ್ ಬಾರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬಲವಾದ ಅಲೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 29 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೂಸ್ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಲೋಧಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಏಳು ಜನರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಹಠಾತ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಂತರ, ಬಾರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಉರುಳಿತು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಲೋಧಿ, "ಇದು ತುಂಬಾ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಘಟನೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರ ಘಟನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಏಳು ಜನರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಣೆಗಾರರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಲೋಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರದ ಬಾರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ, ಜಬಲ್ಪುರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ನಾವು ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (SDRF) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (NDRF) ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ," ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಬಲ್ಪುರ್ ಬಾರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕ್ರೂಸ್ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಕ್ರೂಸ್ ದೋಣಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಮುರಿದಾಗ ನನಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭೀಕರ ಗಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ದೋಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿತು. ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು 15-16 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. "ಶವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೋಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ದೋಣಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಲಂಗರು ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೋಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಜಬಲ್ಪುರದ ಬಾರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೂಸ್ ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೇವರು ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ, ಮೃತರಿಗೆ ಸಂತಾಪಗಳು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು SDRF-NDRF ತಂಡಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.