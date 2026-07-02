/ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌!..

jailed youtuber mother death: ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ರೊಬ್ಬರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಫನ್ ಬಕೆಟ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಫನ್ ಬಕೆಟ್ ಭಾರ್ಗವ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಭಾರ್ಗವ್ಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಥ ಕಟುಕರಿಗೆಗಾದರೂ ಮನ ಕಲುವಂತಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರ್ಗವ್ ಅಳುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದುರಂತದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಎದುರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರ್ಗವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫನ್ ಬಕೆಟ್ ಹಾಸ್ಯ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2021 ರಂದು, 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೆಂಡುರ್ತಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಭಾರ್ಗವ್ ವಿರುದ್ಧ 'ದಿಶಾ' ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫನ್ ಬಕೆಟ್ ಭಾರ್ಗವ್ಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.