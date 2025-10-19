English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jaipur Diwali Luxury Sweets: ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ “ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ” ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ  

Oct 19, 2025
  • ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ
  • ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ “ಡ್ರೀಮ್ ಸೀರೀಸ್” ಎಂಬ ನವೀನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ

Jaipur Diwali Luxury Sweets: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಮನೆಮನೆಗೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ತಲುಪುವ ಸಮಯ ಇದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಂಬಲಾಗದು — ಒಂದು ಕಿಲೋಗೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ 11 ಸಾವಿರ!

ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು “ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳು, ಕೇಸರಿ, ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಖಾದ್ಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೆರುಗು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೂದಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಕಲೆಯಂತಹ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆ..? ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಟಿಟಿಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.

ಜೈಪುರದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಕರು ಈ ಬಾರಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದು, “ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ” ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, “ಸ್ವರ್ಣ ಭಸ್ಮ ಭಾರತ್” ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ರೂ. 85 ಸಾವಿರ. ಈ ಎರಡು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ೦ ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ತುಂಬಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸವಾಗುತ್ತೆ! ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ 5-3-2 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

ಜೈಪುರದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ — ಟ್ವೈನ್ ಬಾಂಬ್, ದೀಪದ ಆಕಾರದ ಸಿಹಿ, ಚಕ್ರಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಶ್ ರಸಮಲೈ ಮುಂತಾದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಂಜೂರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ “ಡ್ರೀಮ್ ಸೀರೀಸ್” ಎಂಬ ನವೀನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್, ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್, ಹ್ಯಾಝೆಲ್ನಟ್, ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಸುವಾಸನೆಗಳ ಸಿಹಿಗಳು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಾದ ಗುಲಾಬ್ ಸಕ್ರಿ, ಘೇವರ್, ಥಾಲ್ ಕಿ ಬರ್ಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ನವೀನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ.

