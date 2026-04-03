ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಟು ದೆಹಲಿ: ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 5.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ

ನವದೆಹಲಿ: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9:50 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೆಹಲಿಯವರೆಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 175 ರಿಂದ 186 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ-ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪ್ರದೇಶ) ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 5.9 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯಾದ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಂಡೀಗಢ, ಲುಧಿಯಾನ, ಪೂಂಚ್, ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಉಧಂಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಡುಗಿವೆ,ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು, " ಭೂಮಿ ಕಂಪನವಾದಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರವರೆಗಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 159 ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2025 ರಂದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 4.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿ, ರಾಜಧಾನಿ ನಡುಗಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭೂಕಂಪ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಜುಲೈ 10, 2025 ರಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತವೂ ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ನಡುಗಿತು. ಹರಿಯಾಣದ ಜಜ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:04 ಕ್ಕೆ 4.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಹೊಸ ಭೂಕಂಪ ವಲಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಲಯ VI ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 61 ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡಾ 59 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಲಯ VI ರಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸರಣಿ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದವು.