Bihar Election Result 2025: ಖಾತೆಯನ್ನೇ ತೆರೆಯದ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ..! ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ..!

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಎನ್‌ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 14, 2025, 01:27 PM IST
  • ಎನ್ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟವು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ LJP (RV) ಮತ್ತು HAM ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ
  • ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು.

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಎನ್‌ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯತ್ತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ (results.eci.gov.in) ನವೀಕರಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ 84 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು 76 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಎಣಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಉಳಿಯಿತು.

2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ 66.91.ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇದನ್ನು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಎನ್‌ಡಿಎ ಇದನ್ನು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ನೀತಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 34 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 7 ಸ್ಥಾನಗಳು, ವಿಐಪಿ (ವಿಕಾಶೀಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷ) ಮತ್ತು 7 ಇತರರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೀಮಾಂಚಲ್‌ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷ, ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಓವೈಸಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲ್ಲ UAN

ಓವೈಸಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 25 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತಾದರೂ ಸಹಿತ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜನ್ಸುರಾಜ್ 238 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೂತ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜನ್ಸುರಾಜ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು.ಆ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎನ್ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ LJP (RV) ಮತ್ತು HAM ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 243 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಹುಮತ 122. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು! ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಲೈವ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, results.eci.gov.in ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಲೈವ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

About the Author
Bihar Election ResultsBihar Chunav 2025Bihar election results live updatesBihar Results Asaduddin Owaisi AIMIM Seats LIVE UPDATEBihar election counting update

