ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಯದೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಜೆಡಿಯು..!

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 14, 2025, 02:24 PM IST
ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಯದೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಜೆಡಿಯು..!

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದುವರೆಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿಯು, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಎಲ್‌ಜೆಪಿ-ಆರ್ ಸುಮಾರು 200 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುವ ಜೆಡಿಯು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಜೆಡಿಯುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜೆಡಿಯು ರವಾನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ತಲಾ 101 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿವೆ.ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಯುಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ 8-10 ಸೀಟುಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bihar Election Result 2025: ಖಾತೆಯನ್ನೇ ತೆರೆಯದ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ..! ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ..!

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಗೆದ್ದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಜೆಡಿಯು ಟ್ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

