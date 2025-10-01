English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

JEE Main Exam 2026: ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎನ್‌ಟಿಎ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸೆಷನ್ 1 ಪರೀಕ್ಷೆ ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 1, 2025, 03:52 PM IST
  • ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್, ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಎನ್‌ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
  • ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕುಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

JEE Main Exam 2026: ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ಹೈದರಾಬಾದ್: 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎನ್‌ಐಟಿಗಳು, ಐಐಐಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ) ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿತ್ತು'

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎನ್‌ಟಿಎ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸೆಷನ್ 1 ಪರೀಕ್ಷೆ ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎನ್‌ಟಿಎ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arattai App: ಅರಟ್ಟೈ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ! ಇದು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ!

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್, ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಎನ್‌ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕುಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎನ್‌ಟಿಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್‌ಟಿಎನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author
