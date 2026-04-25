ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ 10 ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಈಗ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Viral News : ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಜೊತೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ 'ಜಲಮುಡಿ' (ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿಂಡಿ) ಮಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನಂತೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸವಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸರಳ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೀಡಿದ ಆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ ರಿವೀಲ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಹಾಗೂ ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ನೋಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಯು ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಏರುತ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ದಂಗಾಗಿ ಹೋದರು.
ಆದರೆ, ಆ ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಮಿಷವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆತ ತನ್ನ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಇದು ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಗೌರವ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಯಾರಿಗೂ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ.. ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ KL ರಾಹುಲ್ ಶತಕ.. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಟಾಪ್- 10 ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು!
ಆ ನೋಟನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟಗಳ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ.