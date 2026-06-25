International Anti-Drug Day: ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನ"ವನ್ನು (International Day against Drug abuse and illicit trafficking) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮಾದಕ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲೂ ಈ ದಿನವನ್ನು "ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮುಂದುವರಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು" ಎಂಬ ಹೊಸ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
1987ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಜೂನ್ 26 ಅನ್ನು ಈ ದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ 1989 ರಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಮಾದಕ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಆಚರಣೆ, ಇದೀಗ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಜದ ಘಾತುಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು!
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆಯೇ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ-ಮನಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯುವಸಮುದಾಯದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾದಕ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಕೆಲ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ದಂಧೆ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರವೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗೃತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಡ್ರಗಸ್ ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ "ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ" ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕಥಾನ್, ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ (KSP) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ "ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ" ಟ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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