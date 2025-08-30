English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಗುಲದ ಸೇವಕನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಯುವಕರು..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Kalkaji temple sewadar murder : ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಗುಲದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಯುವಕರ ಗುಂಪು ದೊಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 30, 2025, 06:43 PM IST
    • ದೇಗುಲದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಯುವಕರ ಗುಂಪು ದೊಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆ.
    • ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲ್ಕಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ಯೆ

ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಗುಲದ ಸೇವಕನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಯುವಕರು..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Kalkaji temple video :  ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಕಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾರ್ದೋಯ್ ನಿವಾಸಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲ್ಕಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಯುವಕರು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದರ್ಶನದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸಾದವೂ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಯುವಕರು ಕೋಪಗೊಂಡರು. 

ಇದನ್ನೂಓದಿ:ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು: ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ 68 ಪೈಸೆಗೆ!

ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದನು. ನಂತರ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ತಕ್ಷಣ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇವಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂಓದಿ:ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ

ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೇವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

