ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಗುಲದ ಸೇವಕನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಯುವಕರು..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Kalkaji temple video : ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಕಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾರ್ದೋಯ್ ನಿವಾಸಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲ್ಕಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಯುವಕರು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದರ್ಶನದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸಾದವೂ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಯುವಕರು ಕೋಪಗೊಂಡರು.
ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದನು. ನಂತರ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ತಕ್ಷಣ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇವಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು.
A late night dispute over the distribution of prasad at Delhi’s Kalkaji Mandir turned deadly on Friday when a 35-year-old temple sewadaar was brutally beaten to death. The victim, Yogendra Singh, who had devoted over a decade of service to the shrine, was attacked in full public… pic.twitter.com/YDOyP1smqs
— Mojo Story (@themojostory) August 30, 2025
ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೇವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.