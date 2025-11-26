English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಮಲಾ ಪಸಂದ್ ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ಮಾಲೀಕ ಕಮಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಸೊಸೆ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು

Deepti Chaurasia: ಕಮಲಾ ಪಸಂದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದ ಮಾಲೀಕ ಕಮಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಸೊಸೆ ದೀಪ್ತಿ ಚೌರಾಸಿಯಾ (40) ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯ ವಸಂತ್ ವಿಹಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 26, 2025, 03:00 PM IST
  • ದೀಪ್ತಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್‌ನಿಂದ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ವಸಂತ್ ವಿಹಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Deepti Chaurasia: ಕಮಲಾ ಪಸಂದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದ ಮಾಲೀಕ ಕಮಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಸೊಸೆ ದೀಪ್ತಿ ಚೌರಾಸಿಯಾ (40) ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯ ವಸಂತ್ ವಿಹಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಹರ್‌ಪ್ರೀತ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಡೈರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

ದೀಪ್ತಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಮಗ ಹರ್‌ಪ್ರೀತ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಹರ್‌ಪ್ರೀತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಹರ್‌ಪ್ರೀತ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಕಾರಣ ದೀಪ್ತಿ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಪೊಲೀಸ್‌ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪ್ತಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್‌ನಿಂದ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಸಂತ್ ವಿಹಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚೌರಾಸಿಯಾ ಕುಟುಂಬವು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಮಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಕಮಲಾ ಕಾಂತ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ, ಕಮಲಾ ಪಸಂದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ಈಗ ಕಾನ್ಪುರ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ..! 50 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ.!

ಕಮಲಾ ಕಾಂತ್ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾನ್ಪುರದ ಸಣ್ಣ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌ನಿಂದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಕೆಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಕಮಲಾ ಕಾಂತ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿದೆ.

 
 

