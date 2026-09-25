/ಆಸ್ತಿ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಮಗ! ₹6 ಲಕ್ಷ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿ ಹ*ತ್ಯೆ

Kanpur Businessman Murder Case: ಆಸ್ತಿ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮಗನೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿನೀತ್ ಮನೋಚಾ (60) ಅವರ ಭೀಕರ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಮಗ ಸುಬ್ರತ್ ₹6 ಲಕ್ಷ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮಗನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎಂಬುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ವಂತ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ
ಕಾನ್ಪುರದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮದೇ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿನೀತ್ ಮನೋಚಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕತ್ತು ಸೀಳಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಅವರ ಸೊಸೆ ಶಾಲು, ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿಶಾಲ್ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಹ*ತ್ಯೆ ನಡೆದ ದಿನ ಮಗ ಸುಬ್ರತ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶಾಲು ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ತಂದೆಯ ಕೊ*ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಆತನ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾಲಾಗುವ ಭಯ
ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರತ್ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಂದೆಗೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಆತನ ಆರೋಪಿತ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಂದೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ತೆರಳಿ, ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಸುಬ್ರತ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಬ್ರತ್ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚಿಗೆ ₹40,000 ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆತನ ಸಾಲದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹55,000 ಆಗಿದ್ದವು. ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಕೊ*ಲೆಯ ಸಂಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
₹6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸುಪಾರಿ
ತಂದೆಯ ಹತ್ಯೆಗಾಗಿ ಸುಬ್ರತ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿಶಾಲ್ ಗೌತಮ್ಗೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೊ*ಲೆ ನಡೆದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮರೆಮಾಚಲು ಸುಬ್ರತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶಾಲು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ವಿಶಾಲ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಟ್ಗಳಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಹಸ್ಯ
ಪ್ರಕರಣದ ಅಸಲಿ ಸೂತ್ರಧಾರನನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳು (CDR), ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸುಬ್ರತ್ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಿಮ್ ಮೂಲಕ ಸುಬ್ರತ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ನಡುವೆ ಆರು ಬಾರಿ ಕರೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ತನಿಖೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮರುಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ರಘುಬೀರ್ ಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸುಬ್ರತ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಕೊ*ಲೆ ಸಂಚಿನ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಸಹಜ ಸಾವು ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಂಚನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರತ್ನ ಪತ್ನಿ ಶಾಲು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ*ತ್ಯೆಯ ಸಂಚು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತೇ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸುಬ್ರತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೊ*ಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಲು ಮಗ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.