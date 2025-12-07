English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 21 ಬಾರಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

21 ಬಾರಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

GK: ದೇಶದ ಈ ನಗರದ ಹೆಸರನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 7, 2025, 08:34 AM IST
  • ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಈ ನಗರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಿಂಗ್ ಚಂದೇಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು

21 ಬಾರಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

GK: ಭಾರತದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಈ ನಗರದ ಹೆಸರನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 21 ಬಾರಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಗರವೆಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ. ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸಂಗತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 21 ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರವು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಾನ್ಪುರದ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಕನ್ಹಾಪುರ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಿಂಗ್ ಚಂದೇಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ನಗರದ ಹೆಸರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೊಘಲರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರವು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕಾನ್ಪುರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1948 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ನಗರದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಗರವನ್ನು ಕಾನ್‌ಪೋರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ನಗರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾನ್ಪುರ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ

 

