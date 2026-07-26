/ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ 2026: ಭಾರತದ ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಮರ ಅಧ್ಯಾಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜುಲೈ 26ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ 27 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೀರ ಯೋಧರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ ಯೋಧರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ
1999ರ ಮೇ 3ರಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಭೂಗಸ್ತು ಹಾಗೂ ವೈಮಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೆಂಬಲಿತ ಒಳನುಸುಳುವವರು ಶ್ರೀನಗರ–ಲೇಹ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.
5,000 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಚಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು.
‘ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್’ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ
ಒಳನುಸುಳುವವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ‘ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್’ ಆರಂಭಿಸಿತು. ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟದೆ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಮೇ 26, 1999ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಫೇದ್ ಸಾಗರ್’ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯೂ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಮೂರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೇ ಭಾರತದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಟೋಲೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ವಿಜಯ ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿತು
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಟೋಲೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಶಿಖರಗಳ ಮರುಸ್ವಾಧೀನ. ಜೂನ್ 13, 1999ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಟೋಲೋಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ 4590 ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 4ರಂದು ಡ್ರಾಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಜಯದ ಬಳಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧಿಪತ್ಯ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿತು.
ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 4875, ಬಟಾಲಿಕ್, ಮುಷ್ಕೋ ಕಣಿವೆ, ಕಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯ
ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 1999ರ ಜುಲೈ 14ರಂದು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ‘ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್’ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 26ರಂದು ವಿಜಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೀರ ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಮನ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಕೇತ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯವು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಗೆಲುವಲ್ಲ; ಅದು ಭಾರತದ ಏಕತೆ, ಅಚಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ದುರ್ಗಮ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ವೀರ ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೋಧನ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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