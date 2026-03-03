ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಲಿನಂತೆ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Nandi Hills: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳಿರೊದಿಲ್ಲಾ.. ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ದ ಎಂಬಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ನದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತದೆ..ನಾವು ಇಂದು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈ ನದಿಯು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದನ್ನು ಪಾಲಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀರ ನದಿ, ಹಾಲಿನ ನದಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ನದಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನದಿ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಇದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 348 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಿರಿಧಾಮವಾದ ನಂದಿಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಾರ್ ನದಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ನಂದಿಬೆಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1478 ಮೀಟರ್ (4851 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಾಣ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದ ಕೋಟೆ, ಯೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸೂರ್ಯೋದಯ/ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದ ನಂದಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಾರ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಈ ನದಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಅದೇ ಸುಂದರ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಅದು ಸುಮಾರು 348 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಚೆನ್ನೈನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 93 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 222 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಈ ನದಿ ವೆಲ್ಲೂರು, ರಾಣಿಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಯಲೂರು-ಕದಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಾಟ್ನ ನವಾಬರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಈ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನದಿಗೆ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ..ಪಾಲಾರ್ ಎಂದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಪಾಲು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನದಿಪಾತ್ರವು ಮಸುಕಾದ ಮರಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನದಿಯತ್ತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 75 ರಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸಿಆರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂರವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ..ವೆಲ್ಲೂರು N-H 48ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಎರಡರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
