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Food License Suspended: ಅಮೆಜಾನ್‌, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಆಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌! ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ

Datura Fruits: ಊಟ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಅಮೆಜಾನ್‌ (Amazon), ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ (FLipkart), ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್‌ (Swiggy Instamart) ಮತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ದತ್ತೂರಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪ್‌ಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರದ್ದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 25, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:50 PM IST
Food License Suspended: ಅಮೆಜಾನ್‌, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಆಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌! ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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