Datura in Online: ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗ. ಏನೇ ಬೇಕೆಂದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಊಟ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon), ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (FLipkart), ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ (Swiggy Instamart) ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ದತ್ತೂರಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪ್ಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರದ್ದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದತ್ತೂರಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಿ ವರದಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಕೇಳಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ದತ್ತೂರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತೂರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಮುಂದುವರಿಯದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ
ದತ್ತೂರಿ ಹಣ್ಣು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತೂರಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದ ವರದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಪ್ಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಆಪ್ಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾನತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದತ್ತೂರಿ ಹಣ್ಣು ಡಿಸ್ಟ್ರಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ಗಳಿಂದ ದತ್ತೂರಿ ಹಣ್ಣು ಜಾಹೀರಾತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾನತು ತೆಗೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದತ್ತೂರಿ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು?
* ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಒಣಗುವುದು
* ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಣಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು
* ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು
* ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
* ಜ್ವರ, ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು
* ತಲೆಸುತ್ತು, ಗೊಂದಲ, ಅಸಹಜ ವರ್ತನೆ
* ಭ್ರಮೆ (hallucination), ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು
* ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಮಾ ಅಥವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.