Karnataka Temple: ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೂ, ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೂ ಅಶುಭವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 29, 2026, 12:11 PM IST
  • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ದತಿ ಪಾಲಿಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Karnataka Temple: ಭಾರತವನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಇಂದಿಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತಾ..? ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು.. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು..?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಶಿವಲಿಂಗಗಳಿಗಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗದಿಂದ ಚಂದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾನವರು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ರಿಲೀಸ್‌..! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ, ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು?

ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಭಕ್ತರ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ.
 

