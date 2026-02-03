English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳಿವೆ.. ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಐಕಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಡನಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ..!

ಯಾರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 3, 2026, 02:00 PM IST
  • ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ
  • ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ವೈಮನ್ಸ್‌
  • 18 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು

ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳಿವೆ.. ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಐಕಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಡನಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ..!

Mary Kom ex husband Karung Onkholer: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದ ಎಂಸಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ (Mary Kom) ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ದಂಪತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸದ್ಯ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಆಕೆಯ ಮಾಜಿ ಗಂಡ ಕರುಂಗ್‌ ಓಂಖೋಲರ್ (Karung Onkholer) ಜೂನಿಯರ್‌ ಬಾಕ್ಸರ್‌ ಜೊತೆ ಅಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ರೀಡಾ ಐಕಾನ್‌ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ಅವರು ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕರುಂಗ್‌ ಓಂಖೋಲರ್, 18 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ದಂಥಕತೆಯಾಗಿರುವ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೋಪ ತರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಜೂನಿಯರ್‌ ಬಾಕ್ಸರ್‌ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೇ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಕರುಂಗ್‌ ಓಂಖೋಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.       

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌!

ನಾನು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ನನ್ನ ಬದುಕು ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗಂಡ ಕರುಂಗ್‌ ಓಂಖೋಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌; ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌.. 47 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

