Mary Kom ex husband Karung Onkholer: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದ ಎಂಸಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ (Mary Kom) ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ದಂಪತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಆಕೆಯ ಮಾಜಿ ಗಂಡ ಕರುಂಗ್ ಓಂಖೋಲರ್ (Karung Onkholer) ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಅಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ಐಕಾನ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರು ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕರುಂಗ್ ಓಂಖೋಲರ್, 18 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂಥಕತೆಯಾಗಿರುವ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೋಪ ತರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೇ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಕರುಂಗ್ ಓಂಖೋಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ನನ್ನ ಬದುಕು ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗಂಡ ಕರುಂಗ್ ಓಂಖೋಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
