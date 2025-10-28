Karur Stampede Updates: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 27ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿ ನಾಯಕ, ನಟ ವಿಜಯ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 41 ಜನರು ದುರಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ನೀಡಲು ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಭಾಂಗಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾವೇಕಾ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಂಧ್ರ ಬಸ್ ದುರಂತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಬ್ಯಾನ್!? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಟ ವಿಜಯ್
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಮಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ಮಾಮಲ್ಲಾಪುರದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೂರಿನ ಕೊಡಂಗಿಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಮೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮಾಮಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಂಗವಿ, ʼನಾವು ಮಾಮಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾತ್ರ. ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದೇನೆʼ ಅಂತಾ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯ ದಿಟ್ಟ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IGIA ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಸ್ ಭಸ್ಮ