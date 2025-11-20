English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, AK-47 ಬಂದೂಕುಗಳು ಪತ್ತೆ..!

ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, AK-47 ಬಂದೂಕುಗಳು ಪತ್ತೆ..!

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರ ರಾಜ್ಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (SIA) ಗುರುವಾರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಮ್ಮುವಿನ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಎಕೆ ರೈಫಲ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳು, ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳ ಸುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 20, 2025, 04:28 PM IST
  • ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ
  • ವೇದ್ ಭಾಸಿನ್ 1954 ರಲ್ಲಿ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು
  • 1964 ರಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, AK-47 ಬಂದೂಕುಗಳು ಪತ್ತೆ..!

ಜಮ್ಮು: ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರ ರಾಜ್ಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (SIA) ಗುರುವಾರ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಆರಂಭವಾದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Ak-47 ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳು, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಗ್ರೆನೇಡ್ ಲಿವರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹರಡುವುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (FIR) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕಿ ಅನುರಾಧಾ ಭಾಸಿನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆಪಾದಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ತನಿಖೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೇದ್ ಭಾಸಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1954 ರಲ್ಲಿ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ 1964 ರಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು.

