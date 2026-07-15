/KCET 2026 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ!.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

KCET 2026: KCET 2026 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ: ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇಂದು cetonline.karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ KCET 2026 ರ ಅಂತಿಮ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ CET ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
KCET 2026 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ: ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಫೋಟೋ ಮೂಲ: cetonline.karnataka.gov.in/kea
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
KCET 2026 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರಗಳು
ಕೆಇಎ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,41,872 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ 1,22,512 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 19,374 ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಒಟ್ಟು 91,724 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ 90,748 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 976 ಸೀಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ 361 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ – cetonline.karnataka.gov.in/kea ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಜುಲೈ 24 ರೊಳಗೆ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಇಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ KEA ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸೀಟು ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
KCET 2026 ಅಂತಿಮ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ನೇರ ಲಿಂಕ್
KCET 2026 ರ ಅಂತಿಮ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ -> ನೇರ ಲಿಂಕ್
KCET 2026 ಅಂತಿಮ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಹಂತ 1: ಅಧಿಕೃತ KCET ವೆಬ್ಸೈಟ್ kea.kar.nic.in ಅಥವಾ cetonline.karnataka.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ .
ಹಂತ 2: ' UGCET - 2026 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಿಂಕ್ (15-07-2026) ' ಎಂಬ ಪಠ್ಯವಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ .
ಹಂತ 3: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
ಹಂತ 4: ಕೆಸಿಇಟಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ 2026 ಅನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 5: ಕೆಸಿಇಟಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
KCET ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ 2026: ಸುತ್ತಿನ 1 ರ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಕೆಸಿಇಟಿ 2026 ರ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ, ಜುಲೈ 14, 2026 ರಂದು ಸುತ್ತಿನ 1 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜುಲೈ 15, 2026 ರಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜುಲೈ 16 ರಿಂದ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 17 ರಿಂದ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬಿಪಿಟಿ, ಬಿಪಿಒ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವವರು ಜುಲೈ 18 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜುಲೈ 19 ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುತ್ತಿನ 1 ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 15, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಎರಡನ್ನೂ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 3.3 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು; ಇದು ಕೆಸಿಇಟಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ (2025) 3.1 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.