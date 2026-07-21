/8 ವರ್ಷ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ ತಂದೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಶಾಕ್! ಕೇರಳ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!

Kerala Family Court Case: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಸ್ಟಡಿ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಮೃತರನ್ನ ರಂಜೀಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನ ತೊರೆದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೋಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜೀಶ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆ-ಮಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಗಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ರಂಜೀಶ್ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
ಘಟನೆ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಗುವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಗುವನ್ನ ಸಾಕಿದ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪರಿಗಣನೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪುರುಷರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಗ್ರಹ
ಕೆಲವು ಪುರುಷರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ಹೋರಾಡುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಜಂಟಿ ಪೋಷಕತ್ವ (Shared Parenting) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ "ಮಗುವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ" (Best Interest of the Child) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಅದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವ
ಈ ಘಟನೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.