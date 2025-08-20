ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ.. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ 4 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ; ಸಚಿವರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Rice distribution to students: ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬಿಸಿಊಟ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ 4 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ 24,77,337 ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಿಧನ; ಸಿಗದ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ... ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ಅನಾಥರಂತೆ ಬೆಳೆದ ಈತ ಇಂದು ಟೀಂ
ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ (ಸಪ್ಲೈಕೋ) ಹೊಂದಿರುವ ದಾಸ್ತಾನಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈಕೋಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಡಿಪೋಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವಲಯದ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಗಿಫ್ಟ್! ಸರಾಸರಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ... ಹಬ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ವಿ. ಶಿವನ್ಕುಟ್ಟಿ, "ಶಾಲಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 4 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 24,77,337 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.