kerala cm vd satheesan Net worth: ಕೇರಳದ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
kerala cm vd satheesan Net worth: ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವಂತೆಯೇ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್), ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಕೇರಳದ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ವಿಡಿ ಸತೀಶನ್ ನೇಮಕ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರೂ, ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್ಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್ ಯುಡಿಎಫ್ನ ಮುಖವಾಗಿದ್ದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಎಡಪಂಥೀಯ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಒಲವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿತು.
.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು 6.69 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸತೀಶನ್ 53.82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ 68.45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿ, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸತೀಶನ್ 35 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ 1,128 ಗ್ರಾಂ (ಸುಮಾರು 1.1 ಕೆಜಿ) ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸತೀಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರವೂರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 4.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 9.61 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು 41.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಾಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು..
ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಯುಡಿಎಫ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 140 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 102 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 63 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಎಲ್ಡಿಎಫ್) ಕೇವಲ 35 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೂ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸತೀಶನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿತು.