Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • / Ketan Agrawal Death Case:‌ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ; ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ

Ketan Agrawal Death Case:‌ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ; ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ

ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್‌ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚೇತನ್‌ ಚೌಧರಿಯ ವಕೀಲರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 24, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:52 PM IST
Ketan Agrawal Death Case:‌ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ; ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮದುವೆಗೆ 2 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದುರಂತ; ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಯುವತಿ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ!
Mysuru News51 min ago
2
Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case56 min ago
3
Ram Charan1 hr ago
4
Lohagad Fort Tragedy1 hr ago
5
H.M.Vishwanath1 hr ago