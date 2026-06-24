ketan agarwal incident: ಪುಣೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (25) ಅವರನ್ನು ಲೋನಾವಾಲಾದ ಲೋಹಗಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಜೀವ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೊಲೆಯ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ?.
ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಇಬ್ಬರು ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಬಳಿಕ ಗಾಡ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದೆ ಮಧುರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಕುಟುಂಬವು ಈ ನಡುವೆ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಫೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 238 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2004 ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಧರಿಸಿ, ಕಿವಿಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಧರಿಸಿ, ಹೆಗಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಇದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇತನ್ ಚೌದತಿ ಸಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಸಿಯಾ, ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಯಾಳನ್ನು ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಬಳಿ ಹಾವು ಇತ್ತು ಅದ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಸಿಯಾಗೆ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದೇ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು.
ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಯಾಳಿಗೆ ಕೇತನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫುಡ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕದ್ದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಸಿಯಾ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದಳು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬಾಲಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಲೋಹಗಡ್ಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಪತಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಭಾವಿ ಮಾವ ಸೊಸೆಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂದು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 70 ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾ ಒಂದು ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.