/ಮದುವೆ ಅನ್ನೋರು ಓದಲೇಬೇಡಿ..! ಕೇತನ್‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಈಕೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮಾರಿ..

Ketan Agarwal latest News : ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕನ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ: ನ್ಯೂಸ್ 18 ಮರಾಠಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತನ್ನನ್ನು ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತಾವೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ, ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಲೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ವಿವರವಾದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು, ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪುಣೆಯ ಜನನಿಬಿಡ ಕೆಫೆಯೊಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಕನೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್, ಕೇತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸುಪಾರಿ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದಾಯಿತು.. ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಜಾಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು : ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪಾರಿ ವಿಫಲ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ PLAN B : ಸುಪಾರಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ, ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಕೊಲೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಕೇತನ್ನನ್ನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕೊಲೆಯ ನಂತರ ತಮಗೇನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಈ ಜೋಡಿ ನಾಟಕವಾಡಿತ್ತು.
ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕನೇ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ : ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕನ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದರೆ, ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಹೊಸ ಆಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.