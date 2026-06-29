Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ..! ಕೇತನ್ ಕೊ*ಲೆ ಸಂಚಿನ ಮಹಾ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಾ

ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ..! ಕೇತನ್ ಕೊ*ಲೆ ಸಂಚಿನ ಮಹಾ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಾ

Ketan Agarwal Murder Case : ಇಲ್ಲಿನ 26 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಲು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ವಾರಗಳ ಮೊದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಸ್ಕೆಚ್‌ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 29, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:35 PM IST
ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ..! ಕೇತನ್ ಕೊ*ಲೆ ಸಂಚಿನ ಮಹಾ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಾ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿದ್ದ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ : ಇಬ್ಬರು ಸಾ*ವು, 40 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
Bus Overturns1 hr ago
2
Nasrapur case1 hr ago
3
India vs Ireland1 hr ago
4
Haveri News1 hr ago
5
Jinal Modiii2 hrs ago