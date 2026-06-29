/ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ..! ಕೇತನ್ ಕೊ*ಲೆ ಸಂಚಿನ ಮಹಾ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಾ

ಪುಣೆ: ಮೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಿನ ಬದಲು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಕೊಲೆಯ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಅದೇ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಪುಣೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 'ಹೂಡಿ' ಧರಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಚೇತನ್ : ಕೋಟೆ ಹತ್ತುವಾಗ ತನ್ನ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ ಮುಚ್ಚುವ ಹೂಡಿ (Hoodie) ಧರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕೋಟೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೇತನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚೇತನ್ ಅವರಿಗಿಂತ 20-30 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿ ಧರಿಸಿ ಚಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ ಪೊಲೀಸರ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದೇ ಸುಳಿವು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಸುಯತ್' ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ : ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೃತ್ಯದ 'ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ' (ರಿಹರ್ಸಲ್) ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೇತನ್ನನ್ನು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರೂ 'ಬಸುಯತ್' ಎಂಬ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೋಟೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಶೂ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುವುದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಚೇತನ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಕೇತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದು ಇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಯಾ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಕೇತನ್ ಬೀಳುವಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕೊಲೆಗೆ 34 ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಕರೆ : ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳ (CDR) ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಲೆ ನಡೆಯುವ ಕೇವಲ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿರುವ ತನ್ನ ನಿಖರ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಸಿಯಾ ಈ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಯಾಳನ್ನು ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಡಮ್ಮಿ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ (Crime Scene Recreation) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಜುಲೈ 3 ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.