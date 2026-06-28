Ketan Agarwal murder case : ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆ ಕೇತನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಎನ್ನಲಾದ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿಯನ್ನು ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕಂದಕದ ಬಳಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಡೀ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ (ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್) ಪುರಾವೆಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಈ ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆಯ ನಿಖರವಾದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಕೇತನ್ ಬಿದ್ದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ: ಇದು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಗರ್ವಾಲ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವ ಮುನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಈ ಜೋಡಿಯು ಲೋಹಗಢ್ ಕೋಟೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೇಚ್ ಹಾಕಲು ರಿಸರ್ಚ್ : ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬಿಡದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (CDR), ಲೊಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಕೊಲೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ಚೇತನ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ನನ್ನು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಿಯಾ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಕುಟುಂಬ: ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಜಾಗರೂಕ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಂದಕದ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ (ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್) ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ರೀ-ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವರದಿಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.