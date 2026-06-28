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ಕೇತನ್‌ನನ್ನು ಕೋಟೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಘಟನೆಯ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗ..

ಪುಣೆ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಲೋಹಗಢ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ (ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ) ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jun 28, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:57 PM IST
ಕೇತನ್‌ನನ್ನು ಕೋಟೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಘಟನೆಯ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗ..
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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