Ketan Agrawal Death Case: ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ (Pune) ನಡೆದ ಕೇತನ್ ಅಗರವಾಲ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ (Ketan Agrawal Case) ಸದ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕೇತನ್ ಅಗರವಾಲ್ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತನನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ (Siya Goel) ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿಯನ್ನು (Chethan Choudhari) ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
26 ವರ್ಷದ ಕೇತನ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ವರ್ತನೆಯೇ ಇಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಹಿಂದೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಂತಕರು ಅಂದರ್, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಕೇತನ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇತನ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಯಾ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಂತಕಿ ಸಿಯಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ಹೌದು, ಘಟನೆ ನಂತರ ಹಂತಕಿ ಸಿಯಾ ತೋರಿದ ವರ್ತನೆ, ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ, ಭಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೇತನ್ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಕ್ಯಾರೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಕೆ "ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್ಗಳು, ಕರೆ ವಿವರಗಳು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 7 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವೆಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬವು ಎಡಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾದರು. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕೇತನ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.