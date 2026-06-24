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Ketan Agrawal Death Case: ಸಿಯಾ ಗೋಯೆಲ್‌ ಕೇಳಿದ 'ಆ' ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹಂತಕಿ ರಹಸ್ಯ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನು?


Ketan Agrawal Death: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಲೋಹಗಡ್‌ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ವರ್ತನೆಯೇ ಇಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಹಿಂದೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 24, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:00 PM IST
Ketan Agrawal Death Case: ಸಿಯಾ ಗೋಯೆಲ್‌ ಕೇಳಿದ 'ಆ' ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹಂತಕಿ ರಹಸ್ಯ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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