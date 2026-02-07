English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snakes on trains : ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ನಾಗರಹಾವುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿವೆ ಎಂಬವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾದ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 7, 2026, 12:51 PM IST
    • ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ..
    • ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾದ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ..
    • ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Snake in Train : ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಅಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ..

ಹೌದು.. ಬಯೋಟ್ರೋಪಿಕಾ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ. 2002 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ 22 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗೋವಾದಾದ್ಯಂತ 47 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 2017, 2019 ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PM Kisan ಬಿಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..ರೈತರಿಗೆ ಬಂತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ

ಹಾವುಗಳು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದೇಕೆ? : ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ನಿಂತಾಗ, ಹಾವುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ರೈಲು ಚಲಿಸುವಾಗ ಅವು ಒಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.  

ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೂವತ್ತು : ಈ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಅವು ತಲುಪುವ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಯದಿಂದ ಜನರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸಹ ಜಾತಿಯ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರೆ ಆದರೆ ವಕೀಲರಲ್ಲ... ಬರಿ LLB ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬಹುದೇ?

ಪರಿಹಾರವೇನು? : ಅಧ್ಯಯನ ಲೇಖಕ ದಿಕಾನ್ಶ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಅವರ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

SnakesCobraKING COBRAsnakes in traingoa trains

