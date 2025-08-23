Lawyer ಮತ್ತು Advocate ನಡುವಿನ ವ್ಯತಾಸ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'Lawyer) ಮತ್ತು 'Advocate ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನುಮತಿ, ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ.
Advocate ಎಂದರೆ ಯಾರು?
Advocate ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾನೂನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (LLB) ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ (AIBE) ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಬಳಿಕ, ಇವರು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಕೀಲರು ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಕೀಲ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
Lawyer ಎಂದರೆ ಯಾರು?
ಕಾನೂನು ಪದವಿ (LLB) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು Lawyer ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ LLB ಪದವಿಯಿಂದ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ (AIBE) ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಬೇಕು. AIBE ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಬಹುದು. ವಕೀಲರು ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು, ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬಹುದು.
Lawyer ಮತ್ತು Advocate ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
Lawyer
Advocate
ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು (ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್, ಸಾಲಿಸಿಟರ್, ಅಟಾರ್ನಿ) ವಕೀಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
AIBE ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ, ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದವರು ವಕೀಲರು. ಇವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಬಹುದು.
ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ AIBE ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಬೇಕು.
AIBE ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬಹುದು.
ವಕೀಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುವ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ.
ವಕೀಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು.
ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು, ದಾಖಲೆ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ವಾದಿಸುವುದು ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ.
ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ.
ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಲಾಯರ್ ಎಂದರೆ ಎಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ advocate ಎಂದರೆ AIBE ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ, ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು. ವಕೀಲರು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, advocate ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ advocate ವಕೀಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ವಕೀಲನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಯರ್ ಗಿಂತ ವಕೀಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು.