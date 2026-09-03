/ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

School Holidays declared: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಡಗರದ ಜೊತೆಗೆ, ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಡಗರದ ಜೊತೆಗೆ, ರಜಾದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ರಜೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2026 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾದಿನಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನೂ , ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026) ದಿನದಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಪರಿಮಿತ ರಜೆ (Restricted Holiday) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚರಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ದೇಶದ ಇತರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಂಟನೇ ಅವತಾರವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು, ಹಿಟ್ಟಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿ-ಕಠ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂತೋಷವಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಭಾಗ್ಯನಗರಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಗೋವಿಂದನ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಉಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ. ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗಣೇಶ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹಬ್ಬಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾದಿನಗಳ ಸರಣಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ,ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು 'ಯಜ್ದಾಹಮ್ ಶರೀಫ್' ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಈ ರಜೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.