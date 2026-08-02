ಅಂದು ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಇಂದು ಕುಲ್ಗಾಮ್ : ಕಣಿವೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉಗ್ರರ' ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ 

Kulgam Terror Attack today : ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತಪಾತ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಅಮಾಯಕ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೀಪಕ್ ರಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಭೂಪೇಂದ್ರ ಭೈನಾ ಎಂಬ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ಪೈಶಾಚಿಕವಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಡು ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ 'ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್' ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕುಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಉಗ್ರರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೆಸರು, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಗುರುತು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಈ ಪೈಶಾಚಿಕ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯವು 2025ರ ಪಹಲ್ಗಾಂ ದಾಳಿಯ ಕರಾಳ ನೆನಪನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಸರಣಿ 'ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್' ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯು 2025ರ ಪಹಲ್ಗಾಂನ ಭೀಕರ 'ಧರ್ಮ ದ್ವೇಷದ' ದಾಳಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಅಂದು ಪಹಲ್ಗಾಂನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು 26 ಅಮಾಯಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ 'ಕಲ್ಮಾ' ಪಠಿಸುವಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಲ್ಮಾ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕುಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಧರ್ಮ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಉಗ್ರರು ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕರಾಳ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್' ಹಾಗೂ 'ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ TRF (ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್) ಕೈವಾಡವಿರುವುದು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಎಕೆ-47 ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧಗಳ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಬೆರೆತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉಗ್ರರ' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನಲಾದ ಲಷ್ಕರ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಲತೀಫ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರ ವಾರಿಸ್ ಶಾ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಕುಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯನ್ನು 'ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೆ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಉಗ್ರರ ಶೀಘ್ರ ಬೇಟೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಣಿವೆಯಾದ್ಯಂತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹತ್ಯೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಂದವರನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉಗ್ರರ ಈ ಹೇಡಿತನದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸದ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡುವ ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ.