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ಅಂದು ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಇಂದು ಕುಲ್ಗಾಮ್ : ಕಣಿವೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉಗ್ರರ' ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ 

Kulgam Terror Attack : ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಕಣಿವೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 'ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್' ಸರಣಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅಮಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಉಗ್ರರು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಕೇಳಿ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಕೊಂದಿರೋದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮೂರನೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉಗ್ರರ' ಈ ಹೇಡಿತನದ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರೋ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 02, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:00 PM IST
ಅಂದು ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಇಂದು ಕುಲ್ಗಾಮ್ : ಕಣಿವೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉಗ್ರರ' ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಂದು ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಇಂದು ಕುಲ್ಗಾಮ್ : ಕಣಿವೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉಗ್ರರ' ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ 
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