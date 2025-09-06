ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿ 32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹರಾಜು; ಎಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು? ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?

Ganesh Laddu auction: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಆ ಕಾಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ದಿನದಂದು, ಗಣೇಶ ಭಕ್ತರು ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳ ಬಳಿ ಸೇರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಿಮಜ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣೇಶ ಪ್ರಿಯ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ, ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಡ್ಡು 2 ಕೋಟಿ 32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹರಾಜು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆರ್.ವಿ ದಿಯಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಲಡ್ಡು ಗೆಲ್ಲಲು ಒಗ್ಗೂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ.35,000... ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಇದೇ ಸಮುದಾಯದ ಲಡ್ಡು 1 ಕೋಟಿ 87 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಇದು 26 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಯಿತು, ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಲಡ್ಡು 60 ಲಕ್ಷ 80 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಗಣೇಶನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈಗ ನಿರ್ಗತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.