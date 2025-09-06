English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿ 32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹರಾಜು; ಎಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು? ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?

Ganesh Laddu auction: ಆ ಕಾಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ದಿನದಂದು, ಗಣೇಶ ಭಕ್ತರು ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಸೇರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:11 AM IST
    • ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ
    • ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಣಾಮ
    • ಗಣೇಶ ಪ್ರಿಯ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ

Trending Photos

New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
camera icon15
Gold price
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ.. 40 ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Anushka Shetty
ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ.. 40 ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
camera icon5
Gajakesari Raj Yoga
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!!
camera icon7
Shukra Gochar in Simha Rashi
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!!
ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿ 32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹರಾಜು; ಎಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು? ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?

Ganesh Laddu auction: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಆ ಕಾಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ದಿನದಂದು, ಗಣೇಶ ಭಕ್ತರು ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಸೇರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಿಮಜ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣೇಶ ಪ್ರಿಯ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ, ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದ ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ  ಈ ಲಡ್ಡು 2 ಕೋಟಿ 32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹರಾಜು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆರ್.ವಿ ದಿಯಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಲಡ್ಡು ಗೆಲ್ಲಲು ಒಗ್ಗೂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ.35,000... ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಇದೇ ಸಮುದಾಯದ ಲಡ್ಡು 1 ಕೋಟಿ 87 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಇದು 26 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಯಿತು, ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಲಡ್ಡು 60 ಲಕ್ಷ 80 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಗಣೇಶನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈಗ ನಿರ್ಗತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Laddu auctionGanesh Laddu auction

Trending News