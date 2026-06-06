ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಹಗರಣ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 2010ರ ಐಪಿಎಲ್ ‘ಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್’ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೊಬ್ಬರಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತ್ನಿ ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ತರೂರ್ ತಮಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಎಎನ್ಐ'ಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಅಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಕೊಚ್ಚಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರಿ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ತಾವೇ ಹೇಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ಅದೊಂದು ತಡರಾತ್ರಿ... ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಷೇರುದಾರರ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚುವವರೆಗೂ ನಾನು ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
“Sonia Gandhi was backing Shashi Tharoor. I got a call from Shashi Tharoor... He said, Lalit, don't ask about Sunanda Pushkar. He was a good friend of mine. He said, If you do, I will have you raided in the morning.”
~ Lalit Modi pic.twitter.com/EZtH5ODTjW
— Cricketopia (@CricketopiaCom) June 4, 2026
'ಆ ತಂಡದ ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನ ಭಾರಿ ಬಿಡ್ ಇಟ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆ ಗೈರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್! ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ— ‘ಯಾರು ಈ ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್? ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಉಚಿತ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು, ಆಕೆ ದುಬೈನ ಒಬ್ಬ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲರ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಗಳು ಅಂದರು. ಭಾರತದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಆದ ನನಗೇ ಆಕೆಯ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಷೇರುಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿದರೋ, ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂದಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರಿಂದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಗೆ ನೇರ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ.'ನನಗೆ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ‘ಲಲಿತ್, ನೀನು ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆದಕಬೇಡ, ಆಕೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ’ ಅಂದರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕವರು, ‘ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಸುನಂದಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದರು," ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಪಾಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಆದರೆ ಈ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಜಗ್ಗಿರಲಿಲ್ಲ. "ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ‘ಗೋ ಟು ಹೆಲ್’ ಅಂದೆ. ನೀನು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಈ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಫೈಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟೆ," ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಆಡಿರುವ ಈ ಮಾತುಗಳು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.