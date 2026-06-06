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  • /ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಾಂಬ್: ‘ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆದಕಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ’ ಅಂತ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಶಶಿ ತರೂರ್?

ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಾಂಬ್: ‘ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆದಕಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ’ ಅಂತ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಶಶಿ ತರೂರ್?

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಹಗರಣ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 2010ರ ಐಪಿಎಲ್ ‘ಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್’ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೊಬ್ಬರಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 06, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:47 AM IST
ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಾಂಬ್: ‘ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆದಕಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ’ ಅಂತ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಶಶಿ ತರೂರ್?
Image Credit: Photo Courtsey: ANI

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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