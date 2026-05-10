ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಜಾಗದ ಮಾಲಿಕ, ಪುಡಿ ರೈಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಯತ್ನ.ಆನೇಕಲ್ ನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಬಳಿ ಘಟನೆ.ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಲೀಕನ ದರ್ಪ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ.ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ನಡುವಿನ ಲೀಸ್ ಜಗಳ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇದ್ದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜಾಗದ ಮಾಲಿಕ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಿಸ್ ಕೆಫೆ’. ಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.ಇನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ನಡುವಿನ ಲೀಸ್ ಗಲಾಟೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ.ಅಸಲಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ,ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೀಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಗೋಪಾಲ್ಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಗೋಪಾಲ್ ಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 'ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಜೆಂಕ್ಷನ್' ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಲೀಕರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು.ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕೂಡಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು, ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಡೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದರ್ಪ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕು ಕಾನೂನಿ ಬಾಹೀರ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಯಿಂದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದ್ದು,ಪೋಲಿಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.