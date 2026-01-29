ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪರಾಧವೇ? ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

law on money : ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ‘ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ?’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವರು ‘ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ, ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಬಹುದು. ಹಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
1872ರ ಭಾರತೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯ್ದೆಯ (Indian Contract Act) ಸೆಕ್ಷನ್ 71ರ ಪ್ರಕಾರ, ‘ದೊರೆತ ವಸ್ತು’ (Finder of Goods) ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ, ಆ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (IPC) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.