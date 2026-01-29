English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪರಾಧವೇ? ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪರಾಧವೇ? ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

law on money : ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯೇ? ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜವೇ?

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 29, 2026, 02:36 PM IST
  • ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
  • ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಬಹುದು

Trending Photos

Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Silver price
Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ರಾಜಯೋಗ! ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ..
camera icon6
Panchagrahi Yoga
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ರಾಜಯೋಗ! ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ..
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್‌ ಹಾಳಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ..! ಒಂದು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ
camera icon7
Pressure cooker whistle
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್‌ ಹಾಳಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ..! ಒಂದು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪರಾಧವೇ? ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

law on money : ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ‘ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ?’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವರು ‘ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ, ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಡಿಸಿಎಂ ನಿಧನ: ಲಿಯರ್‌ಜೆಟ್ ಸ್ಫೋಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ಆದೇಶ

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಬಹುದು. ಹಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

1872ರ ಭಾರತೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯ್ದೆಯ (Indian Contract Act) ಸೆಕ್ಷನ್ 71ರ ಪ್ರಕಾರ, ‘ದೊರೆತ ವಸ್ತು’ (Finder of Goods) ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ದತಿ ಪಾಲಿಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ನೀವು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ, ಆ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (IPC) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

 

found money law in IndiaIndian law found moneyIPC found money rulesroad found money rulesIndian Contract Act Section 71

Trending News