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Amarnath Yatra: ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್‌, ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಈ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೋಗಲು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 02, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:03 PM IST
Amarnath Yatra: ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್‌, ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಹೇಗಿದೆ?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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