Manoj Sinha flagged off first batch of Amarnath pilgrims: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ತಹಸಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಭಗವತಿ ನಗರದ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್, ಬಾಲ್ಟಲ್ನ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 4,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮರನಾಥ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ 259 ಲಘು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಸದ್ಯ ತೆರಳಿರುವ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4822 ಯಾತ್ರಿಕರು ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 816 ಮಹಿಳೆಯರು, 16 ಮಕ್ಕಳು, 3707 ಪುರುಷರು, 246 ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತು 37 ಸಾಧ್ವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 106 ಬಸ್ಗಳು, 39 ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನಗಳು, 111 ಹಗುರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಜುಲೈ 3 ರಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 57 ದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇಂದೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯವೂ ಸುಮಾರು 141 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲ್ತಾಲ್ ದಾರಿಯೂ ಇದ್ದು ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಲ್ತಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯವೂ ಕೇವಲ 14 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 14 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಈ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೋಗಲು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಭಕ್ತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗ. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ, ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಂದಾಯಿತ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ (RFID) ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು GPS-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯಾತ್ರಿಕರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ನೆಲದವರೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆಯೂ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು Project Hawk Eye ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Har Har Mahadev!
The sacred journey to the holy abode of Baba Barfani begins! Flagged off the first batch of pilgrims for Shri Amarnath Ji Yatra 2026 from Jammu’s Bhagwati Nagar Base Camp. Shri Amarnath Ji Yatra is a profound spiritual awakening. Every step taken on this holy… pic.twitter.com/E9RC0TldfF
— Manoj Sinha (@manojsinha_) July 2, 2026