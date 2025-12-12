English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ.. 1 ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ?

ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ.. 1 ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ?

ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 12, 2025, 03:10 PM IST
  • ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷಿ
  • ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್
camera icon6
Abhishek Bachchan
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..
camera icon6
Abhishek H N
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
camera icon6
Water Heater
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon5
Rajayoga
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ.. 1 ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ?
File Photo

ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದು ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 13 ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಟ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗದೆ. 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ನ್ಯೂಸ್‌ ಆದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶೇಕ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ಜನರ ಗುಂಪು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ.. 14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಚಚ್ಚಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌, ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌!

ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  IPL 2026 ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹೋಗ್ತಾರಾ..?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Lionel MessiLionel Messi GOATLionel Messi India Tour 2025ticket Rs 10 lakhLionel Messi in Kolkata

Trending News