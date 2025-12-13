ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕ ದತ್ ಅರೆಸ್ಟ್‌.. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು..?

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಅವರು ಮೂರು ದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಾ 2:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಳಿಕ ಲೇಕ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಜನ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದ ಆಯೋಜಕನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕ ಶತಾದ್ರು ದತ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಯೋಜಕ ಶತಾದ್ರು ದತ್ ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಲಕ್ಷಂತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಇದರಿಂದ ಗರಂ ಆದ ಲಕ್ಷಂತಾರ ಜನರು ಮನಬಂದಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪೆಂಡಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಕಿತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಮೆಸ್ಸಿನ ನೋಡಲಾಗದೇ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ ಶತಾದ್ರು ದತ್ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಡಿಜಿ ಜಾವೇದ್ ಶಮೀಮ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
