ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಬಿಯರ್‌ ಬೆಲೆ..! ಚಿಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಇರೋಣ ಅಂತಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ 

Liquor price : ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್‌ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದು ಚಿಲ್‌ ಆಗಿ ಇರೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ. ಬಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಂಡಿ, ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 6, 2026, 05:52 PM IST
IPL 2026: ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ..!
camera icon5
Rohit Sharma vs Axar Patel IPL 2026
IPL 2026: ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ..!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon4
NR Narayana Murthy
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
RCB vs CSK ನಡುವಿನ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಯಾವುದು.. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?
camera icon8
RCB vs CSK ನಡುವಿನ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಯಾವುದು.. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ!
camera icon6
snake repellent plants
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ!
Alcohol new rate : ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಜೇಬಿಗೆ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.  

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಅಮೆರಿಕ, ಯುದ್ಧವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಮದ್ಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದೆ.. ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಡುಕ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ..!

ಇದು ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಮಾಲೀಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಯಾರಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೇ 2025 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು.. ಇದೊಂದು ಸಾಂಗ್‌ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌!

ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಟಲಿಯ ಗಾತ್ರ (90 ಮಿಲಿಯಿಂದ 750 ಮಿಲಿ), ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಟಲಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಿಯರ್‌ಗೆ ರೂ. 15-25 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Liquor Pricenew Liquor priceAlcohol Pricealcohol rateLiquor price hike India

