ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಬಿಯರ್‌ ಬೆಲೆ..! ಚಿಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಇರೋಣ ಅಂತಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ 

Alcohol new rate : ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಜೇಬಿಗೆ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕ, ಯುದ್ಧವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಮದ್ಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದೆ.. ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿವೆ.
ಇದು ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಮಾಲೀಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಯಾರಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೇ 2025 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಟಲಿಯ ಗಾತ್ರ (90 ಮಿಲಿಯಿಂದ 750 ಮಿಲಿ), ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಟಲಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಿಯರ್ಗೆ ರೂ. 15-25 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.