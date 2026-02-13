English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ..! ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

Liquor rate Hike : ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ, ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 13, 2026, 03:06 PM IST
    • ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ, ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮದ್ಯ ದುಬಾರಿ.
    • ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ..! ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

Liquor Price Hike : ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬೇಕು. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಮದ್ಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಲು ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 165 ರೂ.ಗಳಿಂದ 173 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ 5 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರೇ... ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.! 5000 ರೂ. ದಂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ

ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಶೇ.7.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 71,278 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 1500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡುಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮದ್ಯದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೋಟಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಆಗ್ರಾ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್, ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ (ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ-ಟು-ಡ್ರಿಂಕ್ - ಆರ್‌ಟಿಡಿ) ಬಾರ್ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

liquor rate hikeLiquor Price HikeAlcohol RatesAlcohol new priceUttar Pradesh News

