Dry Day : ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ. ಸತತ 2 - 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್‌ ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಸಿಗಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬಾರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದಿನ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ? ಈ ಕುರಿತು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 9, 2026, 04:40 PM IST
    • ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ.
    • ಸತತ 2 - 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
    • ಬಾರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದಿನ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ?

ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! 3 ದಿನ ಬಾರ್‌ ಬಂದ್‌.. ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ

3 days Bar close : ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅದೇ ದಿನ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್..‌ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹52,000! ಪಿಎಫ್‌ ನೂತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಹೌದು.. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ 116 ಪುರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು 7 ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 13 ರಂದು ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ದಿನವೂ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, 2,996 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 52.43 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಈ ಪುರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮತವು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಟನ್‌ನ ಈ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ..! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಂತೀರಾ..

ಈ ಬಾರಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ನಾಯಕರು ಮತಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಯಾರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

