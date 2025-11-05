ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ ಲಿಕ್ಕರ್‌ ಶಾಪ್ಸ್‌, ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ

liquor shops: ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರಡು ಮದ್ಯ ನೀತಿಯು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲಿಗೆ ಲಾಭದ ಅಂಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಪ್ರವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಗಮಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ (IMFL) ಬಾಟಲಿಗೆ 50 ರೂ. ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ 100 ರೂ. ಲಾಭದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅಂಗಡಿಯವರು ಉತ್ತಮ, ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತವೆ: DSIIDC, DTTDC, DSCSC, DCCWS. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಂತಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಗಮಗಳು ದೊಡ್ಡ, ಸ್ವಚ್ಛ, ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ (ಎಎಪಿ) ಸರ್ಕಾರವು 2021-22 ರ ಸುಧಾರಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು, ಇದು ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇಡಿ ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಳೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ನೀತಿಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.