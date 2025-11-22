ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? 24 ವರ್ಷ, 165 ದಿನಗಳ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರು ಈ ನಾಯಕ

Longest Serving Chief Minister of india: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 10 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 10 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಳಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 10 ನಾಯಕರು ಯಾರು?
ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ - ಸಿಕ್ಕಿಂ: ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 24 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 165 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 1994 ರಿಂದ ಮೇ 26, 2019 ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ನಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ - ಒಡಿಶಾ: ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸತತ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳಿದರು. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 5, 2000 ರಿಂದ ಜೂನ್ 12, 2024 ರವರೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು - ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳಿದರು. ಅವರು ಜೂನ್ 21, 1997 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5, 2000 ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಗೆಗಾಂಗ್ ಅಪಾಂಗ್ - ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಗೆಗಾಂಗ್ ಅಪಾಂಗ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಅವರು ಜನವರಿ 18, 1980 ರಿಂದ ಜನವರಿ 19, 1999 ರವರೆಗೆ 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2003 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 2007 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.
ಲಾಲ್ ತನ್ಹಾವ್ಲಾ - ಮಿಜೋರಾಂ: ಲಾಲ್ ತನ್ಹಾವ್ಲಾ ಒಟ್ಟು 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಜೋರಾಂನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ.
ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಗ್ - ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳಿದರು.
ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್- ತ್ರಿಪುರ: ತ್ರಿಪುರಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಅವಧಿಗೆ, ಅಂದರೆ 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 11, 1998 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 9, 2018 ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ - ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸರದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2000 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕರುಣಾನಿಧಿ- ತಮಿಳುನಾಡು: ಕರುಣಾನಿಧಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದ್ರಾವಿಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ - ಪಂಜಾಬ್: ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಳಿದರು.