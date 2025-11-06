ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಉತ್ತರ ತಿಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ!

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶದ ತಲಾ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ತಲಾವಾರು ಜಿಡಿಪಿ ₹11.46 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇದರ ನಂತರ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ (ನೋಯ್ಡಾ) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋಲನ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ, ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ನಾಮ್ಚಿ, ಮಂಗನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲ್ಸಿಂಗ್, ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈ, ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬಯೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ತಲಾವಾರು ಜಿಡಿಪಿ 9.05 ಲಕ್ಷ:
ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎನ್ಸಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ನ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇವೆರಡೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಇದು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಎನ್ಸಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ನೋಯ್ಡಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿವೆ. ನೋಯ್ಡಾ ಓಖಲ್ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈ ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಗರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರವಾಗಿದೆ.